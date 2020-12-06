عودة الصديق بن دلة إلى منزله بعد أيام من اختطافه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 11:23 صباحا
الصديق بن دلة الأول من اليمين بعد عودته لمنزله، 6 ديسمبر 2020 (صفحة مستشفى الهضبة على فيسبوك)

أعلن مستشفى الهضبة الخضراء العام، اليوم الأحد، عودة الدكتور الصديق بن دلة نائب رئيس المستشفى إلى بيته «معافى»، بعد أيام من اختطافه.

وخطف مسلحون مجهولون في طرابلس رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الخضراء، الصديق بن دلة، بينما كان متوجها إلى بيته عصر الثلاثاء الماضي. 

وأجبرت سيارتان معتمتا الزجاج أالدكتور بن دلة على الوقوف بطريق 11 يونيو بالعاصمة طرابلس، ونزل منهما مسلحون ملثمون أخذوه معهم، إلى جهة غير معلومة، وتركوا سيارته على جانب الطريق، دون إطفاء محركها، حسبما أكد  أحد أصدقاء بن دلة  لـ«بوابة الوسط».

وعقب ذلك، توالت المطالبات للإفراج عنه، لا سيما من قبل البعثة الأممية ونقابة الأطباء التي دعت إلى ضرورة كشف ملابسات خطفه.

ويعد الدكتور الصديق بن دلة من بين جراحي العظام المشهورين في ليبيا، وفي شهر يوليو من العام 2010 كرمته ملكة هولندا، بياتريكس، بمنحه وساما تقديرا لدوره في إنقاذ الطفل الهولندي روبن، الناجي الوحيد في حادث تحطم طائرة الخطوط الأفريقية، قرب مطار طرابلس الدولي، يوم 12 مايو من العام نفسه.

رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الخضراء، الصديق بن دلة. (أرشيفية: الإنترنت)
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