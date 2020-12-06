الإعلان عن المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة الحصر للعمال الوافدين ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 09:47 صباحا
شعار وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عن المستندات المطلوبة لحصر العمالة الوافدة واستخراج هذه العمالة لبطاقة الحصر.

وأوضحت في بيان اليوم الأحد أن تحديد هذه المستندات يأتي «إلحاقا بالاعلان السابق بخصوص انطلاق عمل لجنة الحصر الامني والمعلوماتي الخاصة بالعمالة الوافدة المشكلة بقرار من وزير الداخلية».

وأكدت الإدارة أن المستندات هي: 4 صور شخصية مقاس 4 في 6 خلفية زرقاء، والوضع السكني، وإفادة من جهة العمل أو صورة من الترخيص، وشفرة هاتف باسم الوافد، وملف حفظ.

وأشارت إلى أنه على المستهدفين ببطاقة الحصر لتوجه بالمستندات المطلوبة لمقر لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي الكائن بجوار مركز شرطه الصابري في المدينة، مجددة مطالبتها إلى أصحاب الشركات والنشاطات التجارية المشغلين للعمالة الوافدة بحث العاملين لديهم لإصدار البطاقات «كون أرباب العمل مسؤولين مسؤولية قانونية كاملة أمام اللجنة عن العمالة لديهم».

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