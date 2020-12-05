بالصور.. رئيس المجلس التسييري يزور مرضى القلب المفتوح في مركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 05 ديسمبر 2020, 09:23 مساء
جانب من زيارة فرج بوالخطابية، لمرضى القلب المفتوح في مركز طبرق الطبي, 5 ديسمبر 2020. (الإنترنت)

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، صباح اليوم السبت، بزيارة مرضى القلب المفتوح وعددهم 9 مرضى من بنغازي والبيضاء والمرج والقبة واجدابيا وطبرق، والموجودين في مركز طبرق الطبي.

وقال مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي معتز خالد، إلى «بوابة الوسط»، أن عمليات الحالات التسع نجحت داخل مركز طبرق الطبي، على أيدي أطباء ليبيين بقيادة الدكتور عمر المنقوش، مضيفا أن العدد الإجمالي المستهدف هو 20 عملية قلب مفتوح لكبار السن.

وأضاف خالد، أن تكلفة العملية الواحدة تصل لقرابة 35 ألف دينار على نفقة الدولة الليبية، من متابعة الحكومة الموقتة ووزارة الصحة ولجنة توطين العلاج بمركز طبرق الطبي.

جانب من زيارة فرج بوالخطابية، لمرضى القلب المفتوح في مركز طبرق الطبي, 5 ديسمبر 2020. (الإنترنت)
جانب من زيارة فرج بوالخطابية، لمرضى القلب المفتوح في مركز طبرق الطبي, 5 ديسمبر 2020. (الإنترنت)
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