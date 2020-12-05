«تعليم الموقتة» تبدأ توزيع المستلزمات الطبية على المؤسسات التعليمية وفق الخطة الدراسية

توزيع المستلزمات الطبية على المؤسسات التعليمية وفق الخطة الدراسية, 5 ديسمبر 2020. (تعليم الموقتة)

بدأت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، في توزيع الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية الخاصة بالمؤسسات التعليمية من مخازن التعليم فرع بنغازي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن التوزيع يأتي تطبيقا للإجراءات الاحترازية وفق الخطة الدراسية البديلة 2020-2021، التي أعدتها وزارة التعليم.

وبحسب البيان، تسلم عدد من مراقبي مراقبات التعليم ومندوبيهم، مخصصاتهم من المستلزمات الوقائية، المتمثلة في أجهزة قياس حرارة الجسم الإلكترونية ومعقمات الأيدي، فيما «ستتوالى وصول باقي الدفعات تباعاً».

يُذكر أن وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، سبق وأعدت في وقت مبكر، جميع الإحصاءات والبيانات الخاصة بالمستلزمات الطبية واستكملت الإجراءات المتعلقة بالخطة الدراسية البديلة وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

توزيع المستلزمات الطبية على المؤسسات التعليمية وفق الخطة الدراسية, 5 ديسمبر 2020. (تعليم الموقتة)

توزيع المستلزمات الطبية على المؤسسات التعليمية وفق الخطة الدراسية, 5 ديسمبر 2020. (تعليم الموقتة)

توزيع المستلزمات الطبية على المؤسسات التعليمية وفق الخطة الدراسية, 5 ديسمبر 2020. (تعليم الموقتة)