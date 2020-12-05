مدير أمن طرابلس: تشكيل لجنة للنظر في الأمور التنظيمية وتقديم تقرير مفصل لرئيس المباحث الجنائية

جانب من اجتماع مدير أمن طرابلس مع مديري ورؤساء مكاتب جهاز البحث الجنائي، ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ (إدارة البحث الجنائي)

اتفق العميد أسامة عويدان، مدير أمن طرابلس، اليوم السبت، مع مديري المكاتب والإدارات بجهاز المباحث الجنائية، على تشكيل لجنة تنظر في كل الأمور التنظيمية، وتقديم عرض مفصل خلال 24 ساعة لرئيس جهاز المباحث الجنائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده «عويدان»، اليوم بجهاز المباحث الجنائية، مع مديري الإدارات ورؤساء المكاتب بالجهاز، وفقًا لبيان للجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما تم الاتفاق على تفعيل القانون رقم 10 فيما يخص الغياب وتجاوز المدة القانونية، وإعلان حالة الطوارئ على مستوى قيادات جهاز المباحث الجنائية، وضرورة انتقال الإدارات المعنية، والتي على رأسها إدارة تحقيق الشخصية، وإدارة المختبرات، ومكتب الأتر لمقر جهاز المباحث الجنائية بمنطقة صلاح الدين، ومباشرة أعمالهم من تاريخ اليوم.

فيما ناقش المجتمعون الرؤية في إطار عام في تسيير إدارة الجهاز، وكذلك تنسيق وتنظيم العمل ما بين الإدارات، وإعادة النظر في الهيكلية والبناء التنظيمي لجهاز المباحث الجنائية، بالنظر لكون الجهاز مختصا بالعمل على كامل التراب الليبي.

جانب من اجتماع مدير أمن طرابلس مع مدراء ورؤساء مكاتب جهاز البحث الجنائي، ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ (إدارة البحث الجنائي)

جانب من اجتماع مدير أمن طرابلس مع مدراء ورؤساء مكاتب جهاز البحث الجنائي، ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ (إدارة البحث الجنائي)

جانب من اجتماع مدير أمن طرابلس مع مدراء ورؤساء مكاتب جهاز البحث الجنائي، ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ (إدارة البحث الجنائي)