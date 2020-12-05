صنع الله يزور مصحة النفط في طرابلس.. والمؤسسة: نسعى لتنفيذ مشاريع مماثلة في بنغازي وسبها

صنع الله خلال زيارته إلى مصحة النفط بطرابلس أثناء أعمال تطويرها. (مؤسسة النفط)

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بزيارة إلى مصحة النفط بطرابلس، اليوم السبت، من أجل الوقوف على سير إعادة تأهيل وتطوير المصحة، فيما تحدثت المؤسسة عن اعتزامها تنفيذ مشاريع مماثلة في كل من سبها وبنغازي.



ورافق صنع الله مدير عام المصحة أمينة معقاف، وقد استمع إلى شرح من إدارة المصحة والشركة المنفذة عن مشروع التطوير، حسبما ذكرت مؤسسة النفط في بيان اليوم نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك».



وقالت المؤسسة إن المشروع يأتي تلبية لـ«الخدمات الطبية المتزايدة للعاملين والموظفين بقطاع النفط وعائلاتهم وتحسينها ولمواكبة التطوير الحاصل في الخدمات الطبية العالمية»، مشيرة إلى سعيها لتنفيذ مشاريع مماثلة في بنغازي وسبها وبعض مناطق عملياتها خلال العام المقبل، وذلك «على أمل الحصول على الميزانيات اللازمة».

صنع الله خلال زيارته إلى مصحة النفط بطرابلس أثناء أعمال تطويرها. (مؤسسة النفط)

لافتة بمصحة النفط بطرابلس أثناء أعمال تطويرها. (مؤسسة النفط)