مؤسسة النفط: ارتفاع الإيرادات بنسبة 204% في نوفمبر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 ديسمبر 2020, 01:23 صباحا
مقر المؤسسة الوطنية للنفط، طرابلس (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع إيرادات النفط  الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر نوفمبر الماضي بنسبة 204% مقابل إيرادات شهر أكتوبر الماضي، مسجلة 700,421,887.47 دولار.

وأشار بيان صادر عن المؤسسة إلى أن إيرادات شهر نوفمبر من العام الماضي 2019 بلغت 1,660,115,142.09 دولار. 

ونوه البيان إلى «تحصيل ديون عن أعوام سابقة من شركة الاستثمارات النفطية القابضة وقدرها 37,542,524.00 دولار دولار أميركي»، مبينا أن« كافة الإيرادات موجودة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي متضمنة كافة العمليات والتسويات اللاحقة (الشركاء وحقوق الغير)».

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ونشرت المؤسسة بياناً بالإيرادات المحصلة بالدولار خلال شهر نوفمبر للعام 2020 م «وذلك من واقع سجلات الإدارة التجارية المطابقة لكشوفات المصرف».

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