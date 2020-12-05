النائب ميلود الأسود: دعوة مجلس النواب للاجتماع فى بنغازي هي «محاولة تشويش لإفشال لقاء غدامس»

رئيس تجمع الوسط النيابي النائب ميلود الأسود. (أرشيفية: تجمع الوسط النيابي)

اعتبر رئيس تجمع الوسط النيابي، النائب ميلود الأسود، أن «دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمجلس للاجتماع فى بنغازي هي محاولة تشويش لافشال لقاء غدامس»، مضيفا «لن يجد أي تجاوب لدى النواب ولا تراجع عن تصحيح المسار».

وأضاف، في تصريحات نقلتها صفحة التجمع بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «قرابة 96 نائباً وصلوا أمس إلى مدينة غدامس لبدء مباشرة التشاور لاستكمال و تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه بمدينة طنجة»، مردفا بالقول « بإنتظار إلتحاق المزيد من النواب وستعقد باذن الله جلسة رسمية بمدينة غدامس».

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وأشار إلى «بدء النقاش ومراجعة اللائحة للاتفاق على التعديلات الضرورية لتحسين الآداء»، معتبرا أن «الأجواء ايجابية رغم محاولات التشويش ومحاولات الضغط على أعضاء مجلس النواب».

ومن المقرر أن تستضيف مدينة غدامس الليبيةأعضاء في مجلس النواب الإثنين المقبل ضمن مشاورات الحل السياسي لأزمة الانقسام السياسي التي عصفت بالبلاد طيلة الأعوام الماضية.

والأربعاء، دعت رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس كافة إلى حضور جلسة رسمية ستعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي . ووفق بيان نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب على شبكة الإنترنت، فإن الجلسة ستناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.