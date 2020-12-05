النائب ميلود الأسود: دعوة مجلس النواب للاجتماع فى بنغازي هي «محاولة تشويش لإفشال لقاء غدامس»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 ديسمبر 2020, 12:36 صباحا
رئيس تجمع الوسط النيابي النائب ميلود الأسود. (أرشيفية: تجمع الوسط النيابي)

اعتبر رئيس تجمع الوسط النيابي، النائب ميلود الأسود، أن «دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمجلس للاجتماع فى بنغازي هي محاولة تشويش لافشال لقاء غدامس»، مضيفا «لن يجد أي تجاوب لدى النواب ولا تراجع عن تصحيح المسار».

وأضاف، في تصريحات نقلتها صفحة التجمع بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «قرابة 96 نائباً وصلوا أمس إلى مدينة غدامس لبدء مباشرة التشاور لاستكمال و تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه بمدينة طنجة»، مردفا بالقول « بإنتظار إلتحاق المزيد من النواب وستعقد باذن الله جلسة رسمية بمدينة غدامس».

اقرأ أيضا: رئاسة مجلس النواب تدعو الأعضاء كافة إلى حضور جلسة رسمية الإثنين المقبل في بنغازي

وأشار إلى «بدء النقاش ومراجعة اللائحة للاتفاق على التعديلات الضرورية لتحسين الآداء»، معتبرا أن «الأجواء ايجابية رغم محاولات التشويش ومحاولات الضغط على أعضاء مجلس النواب».  

ومن المقرر أن تستضيف مدينة غدامس الليبيةأعضاء في مجلس النواب الإثنين المقبل ضمن مشاورات الحل السياسي لأزمة الانقسام السياسي التي عصفت بالبلاد طيلة الأعوام الماضية.

والأربعاء، دعت رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس كافة إلى حضور جلسة رسمية ستعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي . ووفق بيان نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب على شبكة الإنترنت،  فإن الجلسة ستناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أردوغان يأمل في أن «تتخلص» فرنسا من ماكرون «في أسرع وقت ممكن»
دولى
مؤسسة النفط: استثناء ليبيا من تخفيضات «أوبك+»
ليبيا
الأهلي بنغازي على أعتاب المواجهة الخامسة أمام الترجي التونسي
رياضة محلية
منتخب الشباب يضرب موعدا مع مصر في بداية تصفيات أمم أفريقيا 2021
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «خطبة وداع» استباقية صادمة لستيفاني وليامز
ليبيا
حصيلة يومية قياسية.. أميركا تسجل 210 آلاف إصابة بـ«كورونا» و2907 حالات وفاة
دولى
أكثر من 1.5 مليون وفاة بـ«كورونا» في العالم
دولى
عائلة الدكتور المخطوف بن دلة: لا أحد اتصل بنا ولا نعلم مكان وجوده ولا مطالب ...
ليبيا
رئيس الوزراء الفرنسي: اللقاحات ضد «كوفيد-19» ستكون مجانية للجميع
دولى
العدد 263 من «جريدة الوسط»: حديث «القواعد الأجنبية» في ليبيا.. واحتدام السباق ...
ليبيا
تعادل إيجابي بين أهلي طرابلس وسان بيدرو العاجي
رياضة محلية
رحيل الصحفي والسينمائي الليبي محمد مخلوف في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حل سحري من «سامسونغ» يقضي على ظاهرة ضياع الهاتف