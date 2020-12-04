وزير المالية المفوض: المصرف الخارجي خسر 1.5 مليار دولار.. وتدخلنا لمنع إفلاسه

وزير المالية المفوض فرج بومطاري في حوار لبرنامج «فلوسنا» الذي تبثه قناة «الوسط» (Wtv). (بوابة الوسط)

قال وزير المالية المفوض فرج بومطاري إن المصرف الليبي الخارجي خسر 1.5 مليار دولار، مضيفا «تدخلنا لمنع إفلاسه»، وذلك بعد أقل من شهر من صدور قرار المجلس الرئاسي بتشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة «المصرف الليبي الخارجي.

وأوضح في حوار لبرنامج «فلوسنا» الذي تبثه قناة «الوسط»: (Wtv) كان لدينا خيارات عدة بخصوص المصرف الخارجي.. بعضها غير قانوني، وأردف إذا رأينا خللا في مصارف أخرى فسنتخذ إجراءات وسندرس الخيارات».

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وفي الشهر الماضي، تجددت الخلافات بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بعد قرار تشكيل الجمهية العمومية، الأمر الذي عدّه محافظ المركزي الصديق الكبير «مخالفة للقوانين واللوائح النافذة».