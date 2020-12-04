دي مايو يطالب أوروبا بحماية «التقدم في الحوار الليبي الداخلي من التدخلات الأجنبية»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 06:25 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (أرشيفية: آكي)

طالب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط ​​الأوروبية، بالعمل «ضد كل محاولات تخريب التقدم المحرز» في ليبيا.

وقال دي مايو، اليوم الجمعة، مخاطبا منتدى حوارات المتوسط «دورنا كدول في الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط ​​هو حماية العملية السياسية»، التي انطلقت في الأسابيع الأخيرة من «تدخلات أجنبية»، إضافة إلى «دعم تسمية مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة» إلى ليبيا.

دي مايو: استقرار ليبيا واستعادة سيادة القانون أهمية مطلقة لإيطاليا

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية، بأنه في ليبيا تم  التوصل إلى «وقف لإطلاق النار وخارطة طريق وموعد انتخابات»، وبالتالي «يجب علينا حماية هذا المسار الثمين ، لأنه نتيجة سنوات وساطة شهدت انخراط دول كإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

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