أحد شهود التمويل الليبي لحملة ساركوزي.. توقيف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 05:08 مساء
رجل الأعمال اللبناني- الفرنسي زياد تقي الدين أحد شهود الإثبات الرئيسيين في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي، في باريس، 2016. (أ ف ب)

أوقفت السلطات اللبنانية رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، الذي يُعد أحد الشهود الأساسيين في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بناء على طلب من الإنتربول، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الجمعة.

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وقال المصدر إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت تقي الدين، بناء على برقية وردت إلى النيابة العامة التمييزية من الانتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوباً من السلطات الفرنسية لتورطه في عمليات فساد وتمويل حملة ساركوزي، بحسب وكالة فرانس برس.

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