«تسييري الكفرة» يعلن الانتهاء من مشروعات بقطاع المياه في البلدية

أعضاء بالمجلس التسييري الكفرة خلال تفقدهم أحد الآبار بالبلدية، 4 ديسمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن المجلس التسييري لبلدية الكفرة الانتهاء من مشروعات لحل مشكلات المياه في عدد من أحياء وضواحي البلدية.

وأشار المجلس إلى استمرار تنفيذ مشروعات أخرى في القطاع نفسه في مناطق الهواري والتوبات وحي بومة وحي المنايع الشمالي، حسب بيانه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وتشمل الأعمال المنفذة حفر أبار مياه وتركيب مضخات بها، إضافة إلى توفير الأنابييب الخاصة بتوصيل المياه، كما يوفر المجلس أيضا أعمدة كهرباء ومحولات حسب حاجة المناطق.

وتعاني الكفرة وضواحيها من مشكلات نقص مياه الشرب، ما دعا المجلس التسييري للبلدية إلى وضع خطة تهدف إلى حل الأزمة، تشمل حفر الآبار، والربط بين الشبكات حسب احتياجات كل منطقة، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بالكفرة.

وفي نهاية العام الماضي، انتهى المجلس من حفر بئر وتركيب مضخة في حي بزيمة، وتزويد المنطقة بالمواد اللازمة لربط البئر بخطوط المياه، إلى جانب الانتهاء من ربط حي الشهداء بمنطقة الهواري بالشبكة العامة، كما جرى حفر عدة آبار أخرى منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر نوفمبر الماضي، بجهود أهلية ودعم من مؤسسات أممية.

أنابيب لتوصيل المياه