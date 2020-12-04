«مكافحة الأمراض»: 680 إصابة إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 12:28 مساء
عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 744 مصابا، في حين توفي 7 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

واستلم المركز 4506 عينات موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1880 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 82 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 224 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1140 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 37 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 20 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 164 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 282 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 94 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 88 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 226 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 5 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 4 عينات، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 90 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 167 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة 3 عينات.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 85 ألفا و529 حالة، منها 28 ألفا و262 نشطة، و56 ألفا و48 متعافى، ووفاة 1219 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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