سوق الجمعة تسجل 220 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي وفاة خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 12:24 مساء
حملة للمسح الشامل للكشف عن «كورونا» في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة)

أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة، اليوم الجمعة، تسجيل 220 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى حالتي وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلدية إلى 3813 حالة.

وسجلت بلدية سوق الجمعة هذه الإصابات بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لـ 12 ألفا و899 عينة، بينها 705 عينات خلال الأسبوع الماضي، حسب التقرير رقم «26» المنشور على صفحة غرفة الطوارئ بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأحصت الغرفة في تقريرها الأسبوعي 207 حالة شفاء من الفيروس خلال الفترة نفسها، ليرتفع عدد الحالات إلى 3332 حالة منذ ظهر الفيروس في ليبيا مارس الماضي، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 64 حالة، كما نوهت الغرفة إلى تسجيل إصابتين جديدتين بين الأجانب.

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