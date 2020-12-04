أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار على الشمال الشرقي والجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 10:45 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

يميل الطقس إلى الاعتدال اليوم الجمعة على غالبية المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي والجنوب الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر بعض المناطق برياح نشطة غدا السبت، قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
تتكاثر السحب على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر وبعض مناطق الدواخل، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
تكاثر السحب على غالبية المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و24 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و26 درجة مئوية.

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