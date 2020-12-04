ضبط تشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة في 4 مناطق ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 09:38 صباحا
عناصر تشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة في بنغازي، 3 ديسمبر 2020، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط قسم النجدة والتحري الجنائي بمديرية أمن بنغازي تشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة في أكثر من 5 مناطق بالمدينة.

وتلقى القسم بلاغات كثيرة بخصوص وقوع عمليات سرقة وسلب وسطو مسلح في عدة مناطق منها أرض شبنة وحي السلام وبودزيرة والمنطقة الصناعية، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

وتمكنت وحدة التحري والقبض بالقسم من الإيقاع بجميع أفراد التشكيل، عقب إعداد كمين لهم، حيث ضبطوا في حالة تلبس، وبحوزتهم العديد من الأجهزة المسروقة، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضوا على النيابة العامة.

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