«كهرباء الموقتة» تحذر من تخفيف الأحمال بين 4 و6 ساعات بالمنطقة الشرقية

شعار الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، التابعة للحكومة الموقتة، انخفاض مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بالمنطقة الشرقية، مما زاد العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية إلي 400 ميجاوات.

وأوضحت في بيان صحفي، إلى انخفاض إمدادات الغاز من 230 إالى 180 مليون قدم مكعبـ ادى إلى فقدان طاقة كهربائية تقدر بنحو 250 ميجاوات، وفق الناطق الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة.

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ونوه الناطق إلى أن «شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لم توضح سبب فقدان هذه الكمية»، مضيفا أن «فقدان هذه الكمية سيسفر عن ساعات طرح للأحمال تتراوح بين 4 و6 ساعات علي كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء.

ونبه إلى أن «هذه المشكلة خارجة عن إرادة الشركة العامة للكهرباء» وقال «ستستعيد الشبكة الكهربائية استقرارها نسبياً فور تزويدنا بالكميات المتفق عليها من الغاز من قبل شركة سرت».