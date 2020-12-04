«كهرباء الموقتة» تحذر من تخفيف الأحمال بين 4 و6 ساعات بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 12:50 صباحا
شعار الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، التابعة للحكومة الموقتة، انخفاض مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بالمنطقة الشرقية، مما زاد العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية إلي 400 ميجاوات.

وأوضحت في بيان صحفي، إلى انخفاض إمدادات الغاز من 230 إالى 180 مليون قدم مكعبـ ادى إلى فقدان طاقة كهربائية تقدر بنحو 250 ميجاوات، وفق الناطق الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة.

اقرأ أيضا: «كهرباء الموقتة» توضح كميات الوقود المستلمة خلال آخر 3 أشهر بمحطات التوليد

ونوه الناطق إلى أن «شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لم توضح سبب فقدان هذه الكمية»، مضيفا أن «فقدان هذه الكمية سيسفر عن ساعات طرح للأحمال تتراوح بين 4 و6 ساعات علي كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء. 

ونبه إلى أن «هذه المشكلة خارجة عن إرادة الشركة العامة للكهرباء» وقال «ستستعيد الشبكة الكهربائية استقرارها نسبياً فور تزويدنا بالكميات المتفق عليها من الغاز من قبل شركة سرت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلال وقفة بسبها.. ذوو الإعاقة يطالبون بتمثيلهم في الحوار السياسي وأجهزة الدولة
ليبيا
وزير الداخلية الفرنسي يكشف عن حملة لتفتيش 76 مسجدا
دولى
أكثر من 2700 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
بوروسيا دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
رياضة عالمية
التحديث الرابع.. «الصحة العالمية» تصدر توصيات جديدة للوقاية من الإصابة ...
دولى
وليامز تؤكد ضرورة عقد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة أزمة سعر ...
ليبيا
ترامب يخسر قضية «تجميد» تأشيرات الدخول
دولى
بوتين يطلب بدء التلقيح ضد «كوفيد-19» «على نطاق واسع» الأسبوع المقبل
دولى
الشرطة النيجيرية تحرر نساء ومواليد جددا من «مصنع للأطفال»
منوعات
تطوير لقاح ألماني ضد «كورونا» قد يكون الأرخص سعرا
طب وصحة
شركات أميركية تبدي استعدادها للمشاركة في تأهيل البنية التحتية بليبيا
ليبيا
مؤشر الإرهاب العالمي: 492 مليون دولار خسائر ليبيا سنويا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مزيج غذائي يحد من آثار ألزهايمر