التطورات الليبية في مباحثات هاتفية بين لافروف وغوتيريس

لافروف وغوتيريس خلال مؤتمر صحفي سابق. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التطورات في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية، فقد ناقش لافروف وغوتيريس مجموعة واسعة من قضايا الساعة الدولية، وجددا التأكيد على «أهمية زيادة تعزيز دور وسلطة الأمم المتحدة في الساحة العالمية، وذلك في سياق الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها هذا العام».

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ورغم ترشيح نيكولاي ملادينوف، مبعوثًا أمميًّا خاصًّا إلى ليبيا، إلا أن قرار تعيينه رسميًّا خلفًا لغسان سلامة لم يرَ النور حتى الآن، إذ ووُفق توضيحات رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب جنوب أفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جيري ماتغيلا، فإن تعيين ملادينوف يتوقف على إيجاد بديل له بمنصبه الحالي كمنسق أممي خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.