الحكومة الموقتة تناقش مشروع إنشاء الموانئ الجافة والتخصصية

ناقش رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني مشروع إنشاء الموانئ الجافة والموانئ التخصصية في قطاع المواصلات والنقل وتطويره، وذلك خلال اجتماع في مكتبه بمدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقطاع التابع للحكومة الموقتة الكابتن محمد علي محمد عبدالقادر، بحضور مدير إدارة الموانئ والنقل البحري الكابتن حسين محمد الشرع.
وذكرت الحكومة الموقتة، في بيان الخميس، أن الموانئ الجافة والتخصصية تساهم في تعزيز تجارة العبور والتقليل من أسعار كافة السلع والبضائع للسوق المحلي، موضحة أن «الميناء الجاف مساحة تخصص لاستقبال البضائع كما هو الحال فى الموانئ البحرية، حيث تستقبل هذه المساحة البضائع المستوردة لصالح المصانع وأيضا وارداتها للخارج، ويتوافر فى هذه الموانئ الجافة دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن وشحن البضائع».
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وأكدت الهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة الموقتة أن «هذه الموانئ تساهم في حال إقرارها بشكل فعال في تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى».
وقال الثني إن مجلس الوزراء سيتبنى المشروع من خلال إقراره ووضع الترتيبات القانونية اللازمة لذلك. كما ناقش الاجتماع آليات إعادة تفعيل شركة شحات للتوكيلات الملاحية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة الليبية للنقل البحري الخاصة بالنقل التجاري. وأكد رئيس الحكومة الموقتة أنه بصدد تعديل القرار ليتسنى العمل به خلال الفترة القريبة القادمة.