الحكومة الموقتة تناقش مشروع إنشاء الموانئ الجافة والتخصصية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 09:58 مساء
الثني خلال لقاء مع مسؤولين بقطاع المواصلات التابع للحكومة الموقتة. (فيسبوك)


ناقش رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني مشروع إنشاء الموانئ الجافة والموانئ التخصصية في قطاع المواصلات والنقل وتطويره، وذلك خلال اجتماع في مكتبه بمدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقطاع التابع للحكومة الموقتة الكابتن محمد علي محمد عبدالقادر، بحضور مدير إدارة الموانئ والنقل البحري الكابتن حسين محمد الشرع.

وذكرت الحكومة الموقتة، في بيان الخميس، أن الموانئ الجافة والتخصصية تساهم في تعزيز تجارة العبور والتقليل من أسعار كافة السلع والبضائع للسوق المحلي، موضحة أن «الميناء الجاف مساحة تخصص لاستقبال البضائع كما هو الحال فى الموانئ البحرية، حيث تستقبل هذه المساحة البضائع المستوردة لصالح المصانع وأيضا وارداتها للخارج، ويتوافر فى هذه الموانئ الجافة دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن وشحن البضائع».

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وأكدت الهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة الموقتة أن «هذه الموانئ تساهم في حال إقرارها بشكل فعال في تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى».

وقال الثني إن مجلس الوزراء سيتبنى المشروع من خلال إقراره ووضع الترتيبات القانونية اللازمة لذلك. كما ناقش الاجتماع آليات إعادة تفعيل شركة شحات للتوكيلات الملاحية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة الليبية للنقل البحري الخاصة بالنقل التجاري. وأكد رئيس الحكومة الموقتة أنه بصدد تعديل القرار ليتسنى العمل به خلال الفترة القريبة القادمة.

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