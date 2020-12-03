عائلة الدكتور المخطوف بن دلة: لا أحد اتصل بنا ولا نعلم مكان وجوده ولا مطالب خاطفيه

الطبيب الصديق بن دلة، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت عائلة أخصائي جراحة العظام المعروف، د.الصديق بن دلة المخطوف منذ أول من أمس الثلاثاء، أنها لم تتلق أي اتصال من خاطفيه، ولم تتمكن من معرفة المكان الذي قادوه إليه، ولم تتبلغ بإي مطالب.

وقال أحد أفراد العائلة في اتصال بـ«بوابة الوسط» إن إشاعة ظهرت مفادها أن د. بن دلة اعتقل من قبل عناصر أمنية تتبع وزارة الداخلية، لكن بعد الاتصال بالمسؤولين في الوزارة اتضح أنها معلومات كاذبة، وأن هؤلاء المسؤولين أكدوا للعائلة أن الأجهزة الأمنية في الوزارة تتولى مهمة البحث عن ابنها منذ ساعة اختطافه.

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وخطف مسلحون مجهولون في طرابلس رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الخضراء، الصديق بن دلة، بينما كان متوجها إلى بيته عصر أمس الثلاثاء. ونقل أحد أصدقاء بن دلة في اتصال بـ«بوابة الوسط» عن شهود عيان، إن سيارتين معتمتي الزجاج أجبرتا الدكتور بن دلة على الوقوف بطريق 11 يونيو بالعاصمة طرابلس قرب محل سكنه، ونزل منهما مسلحون ملثمون أخذوه معهم، إلى جهة غير معلومة، وتركوا سيارته على جانب الطريق، دون إطفاء محركها.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء اختفاء نائب رئيس مستشفى الخضراء، الدكتور الصديق خلف الله بن دلة، الذي خُطف ظهر أمس في منطقة 11 يونيو بطرابلس. ودعت البعثة إلى إطلاقه الفوري وغير المشروط، كما أعربت عن قلقها إزاء «ارتفاع معدلات الجريمة في جميع أنحاء ليبيا على أيدي مجموعات مسلحة باتت ترتكب الانتهاكات دونما خشية لأي عقاب».