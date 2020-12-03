«خارجية الوفاق» تعلق على القرار الدولي برفع منع السفر عن عائلة القذافي 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 09:31 مساء
وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، بقرار لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المعنية بليبيا رفع تدابير حظر السفر عن كل من «صفية فركاش البرعصي وعائشة معمر القذافي ومحمد معمر القذافي»، لمدة ستة أشهر؛ لأسباب إنسانية.

وأوضحت الوزارة في بيان، صادر اليوم الخميس، أنه «رغم أن قرار الإعفاء جاء مشروطاً بمدة زمنية محددة قابلة للتجديد، تؤكد وزارة الخارجية الليبية ترحيبها بهذا القرار والذي جاء استجابة لطلبها المحال للجنة مجلس الأمن بتاريخ 2020/9/9 بالتنسيق مع وزارة العدل ومن خلال بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك».

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ويصبح القرار نافذا اعتبارا من الأول من يناير المقبل وحتى 31 مايو 2021، كما يلزم المواطنين الثلاثة بإعلام اللجنة بمعلومات السفر قبل الانتقال، أو خلال شهر واحد من الوصول إلى الجهة المقصودة، حسب القرار المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، اليوم الخميس.

وطالبت وزارة الخارجية «لجنة مجلس الأمن بالنظر مجدداً في الطلب المقدم لها سابقاً ليكون الإعفاء من تدابير حظر السفر مستقبلاً بشكلٍ كامل للمواطنين الثلاث للأسباب الإنسانية المذكورة». يذكر أن وزارة العدل في حكومة الوفاق أصدرت بيانا ترحب فيه بقرار اللجنة، كما جددت تأييدها طلب المجلس الرئاسي «رفع اسم (صفية فركاش) كليا من تدابير المنع من السفر».

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