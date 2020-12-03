مصدر فني: تخريب لمسار منظومة مكتب الجوازات بمنطقة الظهرة في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 03 ديسمبر 2020, 06:01 مساء
تعرض مسار منظومة مكتب الجوازات بمنطقة الظهرة، بني وليد (الإنترنت).

قال مصدر فني بشركة «هاتف ليبيا»، مكتب اتصالات ببني وليد، اليوم الخميس، إن مسار منظومة مكتب الجوازات بمنطقة الظهرة بالمدينة، «تعرض للعبث والتخريب والسرقة من قبل مجموعة مجهولة».

وذكر المصدرفي تصريح إلى «بوابة الوسط» أن هذا المسار «يقدم خدمات الاتصالات لمكتب جوازات الظهرة والمناطق القريبة منها»، موضحًا أن «مثل هذه الأفعال تؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الضعف الأمني الذي تشهده المدينة».

وتعرض كابل الألياف البصرية بجانب طريق أبوسدرة بوسط المدينة، الأحد الماضي، الذي يربط عددًا كبيرًا من القطاعات الخدمية للعبث والتخريب والسرقة من قبل مجموعة مجهولة.

وتكررت مؤخرًا أزمة انقطاع الاتصالات في بني وليد، بسبب المشكلات الفنية وسرقة كوابل الألياف التي تتعرض لها الشركة بصفة مستمرة في غياب الجهات الأمنية بالمدينة.

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