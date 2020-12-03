«داخلية الوفاق» تحظر التدخين في أماكن العمل

المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، منشورًا حمل رقم 6 لسنة 2020 بحظر التدخين في أماكن العمل.

وشملت قائمة الأماكن المحظور التدخين فيها: «مقار الأجهزة والمصالح والإدارات العامة والمكاتب والمراكز، ومقار الكليات والمعاهد، وأماكن العيادات والنوادي الاجتماعية وملحقاتها، والأماكن المغلقة التي تقام فيها الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية التابعة لوزارة الداخلية، والمطارات والموانئ البرية والبحرية، وجميع وسائل النقل التابعة للوزارة»، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة عبر موقع «فيسبوك».

وذكر البيان أن ذلك القرار «يأتي حرصًا من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على تطبيق ضوابط السلامة العامة والصحة المهنية، وتنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة بصددها، وتطبيقًا للقانون رقم 10 لسنة 2005 المتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التدخين، وقرار اللجنة الشعبية العامة (سابقًا) رقم 206 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ ومشتقاته».

وطالبت الوزارة «كافة الجهات التابعة لها بالالتزام بحظر التدخين وعدم السماح به في أماكن العمل».

كما نص المنشور على أن تتولى «الإدارة العامة للتفتيش ومكاتب التفتيش بالهيئات والمصالح والأجهزة، ومديرو الإدارات العامة، ومديرو الإدارات، ومديرو المراكز، ومديرو الأمن، مسؤولية متابعة هذا المنشور بحظر التدخين بأماكن العمل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعه، ووضع لافتات واضحة ومفهومة، وكذلك عدم وضع أواني منافض أعقاب السجائر بتلك الجهات».