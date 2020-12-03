باشاغا يبحث مع سفير بريطانيا تدريب الكوادر الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 01:22 مساء
لقاء باشاغا مع سفير بريطانيا لدى ليبيا، 3 ديسمبر 2020، (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، الدعم البريطاني لوزارة الداخلية، من خلال تدريب الكوادر الأمنية في عدة مجالات أمنية، أهمها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتناول اللقاء، الذي جرى في ديوان الوزارة بطرابلس اليوم الخميس، آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وبريطانيا والاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال العمل الأمني، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشهد اللقاء استعراض الوضع الأمني في ليبيا، والجهود المبذولة من «داخلية الوفاق» لبسط الأمن.

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