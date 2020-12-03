المفوضية: ترتيب البيت الداخلي استعدادا لانتخابات 2021

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 03 ديسمبر 2020, 12:26 صباحا
من اجتماع مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات. (بوابة الوسط)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن «متابعة إجراءات ترتيب البيت الداخلي للمفوضية استعدادا لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المرتقب عام 2021». 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة بحضور مدير عام المفوضية د.يحي الجديد متابعة، حيث جرى بحث مستوى التنظيم الإداري والفني لمكاتب الإدارة الانتخابية بالمناطق والبلديات، فضلا عن رصد احتياجها الفعلي لتغطية الوظائف الشاغرة في المكاتب، ومدى إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي المعلن.

اقرأ أيضا: «مفوضية الانتخابات»: ملتزمون بقرار تخصيص ميزانية لتنفيذ اقتراع الرئاسة والبرلمان في ديسمبر 2021

وأعلنت المفوضية في وقت سابق التزامها تنفيذ القرار رقم 581 لسنة 2020م الصادر عن المجلس الرئاسي القاضي بتخصيص قيمة مالية لفائدة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها في 24 ديسمبر من عام 2021.

ويوم الجمعة الماضية، بحث المدير العام د. يحيى الجديد بحث مع رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية بمناطق ليبيا استعداداتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر 2021، وأبرز المعوقات والتحديات وسبل تذليلها
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوروسيا دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
رياضة عالمية
التحديث الرابع.. «الصحة العالمية» تصدر توصيات جديدة للوقاية من الإصابة ...
دولى
ترامب يخسر قضية «تجميد» تأشيرات الدخول
دولى
بوتين يطلب بدء التلقيح ضد «كوفيد-19» «على نطاق واسع» الأسبوع المقبل
دولى
تطوير لقاح ألماني ضد «كورونا» قد يكون الأرخص سعرا
طب وصحة
شركات أميركية تبدي استعدادها للمشاركة في تأهيل البنية التحتية بليبيا
ليبيا
مؤشر الإرهاب العالمي: 492 مليون دولار خسائر ليبيا سنويا
ليبيا
صنع الله يبحث مع رئيس «شلمبرجير» تعزيز التعاون في إعادة الإنتاج بآبار النفط ...
ليبيا
لجنة استشارية أميركية: لقاح «كورونا» يجب أن يُعطى أولاً للعاملين الصحّيين ودور ...
دولى
مسلحون يخطفون في طرابلس طبيب العظام المعروف الصديق بن دلة
ليبيا
فريق العمل الاقتصادي الدولي يؤيد تجميد الإيرادات النفطية
ليبيا
سباق عالمي للتبكير بحملات تلقيح مضادة لـ«كورونا».. وتوقعات باستمرار الآثار ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسميا.. تدريس اللغة الإيطالية بمدارس الثانوية العامة الليبية في العام الدراسي الجديد