المفوضية: ترتيب البيت الداخلي استعدادا لانتخابات 2021

من اجتماع مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات. (بوابة الوسط)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن «متابعة إجراءات ترتيب البيت الداخلي للمفوضية استعدادا لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المرتقب عام 2021».

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة بحضور مدير عام المفوضية د.يحي الجديد متابعة، حيث جرى بحث مستوى التنظيم الإداري والفني لمكاتب الإدارة الانتخابية بالمناطق والبلديات، فضلا عن رصد احتياجها الفعلي لتغطية الوظائف الشاغرة في المكاتب، ومدى إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي المعلن.

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وأعلنت المفوضية في وقت سابق التزامها تنفيذ القرار رقم 581 لسنة 2020م الصادر عن المجلس الرئاسي القاضي بتخصيص قيمة مالية لفائدة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها في 24 ديسمبر من عام 2021.

ويوم الجمعة الماضية، بحث المدير العام د. يحيى الجديد بحث مع رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية بمناطق ليبيا استعداداتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر 2021، وأبرز المعوقات والتحديات وسبل تذليلها

