عقيلة ووليامز يؤكدان ضروة الإسراع في التوافق بملتقى الحوار

عقيلة صالح وستيفاني وليامز. (البعثة الأممية)



أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز ضرورة الإسراع في الوصول إلى توافق في لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإنهاء حالة الانقسام والمُضي قدماً في إجراءات الانتخابات لإنهاء الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عقيلة ووليامز، جرى خلاله بحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، حسب بيان صادر عن البعثة الأممية.

اقرأ أيضا: وليامز: 20 ألف مقاتل أجنبي ومرتزق موجودون في ليبيا الآن

وفي وقت سابق اليوم، كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة أن ليبيا تضم حاليا عشر قواعد عسكرية -في جميع أنحاء البلاد وليس في منطقة بعينها- تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية، مضيفة أن الأراضي الليبية تضم حاليا 20 ألفا من القوات الأجنبية أو المرتزقة، «وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية»، وذلك خلال الكلمة الافتتاحية لها في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت وليامز: «قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منازلكم. وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة»، قائلة: «هم من يتسببون في تدفق السلاح إلى بلادكم، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة».