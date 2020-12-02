مجلس الأمن: تعيين ملادينوف مبعوثا أمميا لليبيا يتوقف على إيجاد بديل له بـ«بعثة الشرق الأوسط»

الدبلوماسي البلغاري نیكولاي ملادینوف المرشح لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مجلس الأمن الدولي، إن ما يتردد حول تعيين نيكولاي ملادينوف، مبعوثًا أمميًّا خاصًّا إلى ليبيا، يتوقف على إيجاد بديل له بمنصبه الحالي كمنسق أممي خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

جاءت توضيحات رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب جنوب أفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جيري ماتغيلا، في مناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، خلال ديسمبر الجاري في مؤتمر صحفي بنيويورك الأربعاء، ردًّا على ما نقلته تقارير إعلامية، أفادت بقرب تعيين ميلادينوف، في منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، خلفًا لـ«غسان سلامة» المستقيل من منصبه منذ مارس الماضي.

وواصل رئيس مجلس الأمن، متساؤلاً: «إذا اتفقنا في المجلس على تعيين ملادينوف كمبعوث خاص إلى ليبيا، فماذا سنفعل مع منصب المنسق الأممي لعملية السلام؟»، مشددًا أنه لن يتم ذلك قبل إيجاد بديل لملادينوف، مشيدًا بعمله في وظيفته الحالية.

وكشف المسؤول الأممي اتفاق غالبية أعضاء المجلس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول ضرورة أن يتزامن تعيين اسم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مع إعلان اسم المنسق الخاص لعملية السلام.

من هو ملادينوف المرشح لمنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا؟

وفي المقابل انتقد مندوب جنوب أفريقيا عرقلة تعيين اثنين من المرشحين الأفارقة للمنصب، مؤكدًا أن أفريقيا أثبتت قدرتها على معالجة مشاكل القارة، وبالتالي «لا يمكن إخبارنا بأنه ليس لديها مرشح مؤهل» حسب تعبيره.

وتعهد بأنه إذا مضى الأمين العام قدمًا في اختياره، فإن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا سيكون له نائب أفريقي، وسيتشاور على نطاق واسع مع الاتحاد.

وناقش ماتغيلا احتمال نشر قوات أوروبية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة الهدنة «الهشة» وتدفق الأسلحة الأجنبية إلى ليبيا، على الرغم من أن الاقتراح قُوبل بشكوك من بعض قادة الجيش في ليبيا، على حد قوله.

وفي 11 مارس الماضي، عين الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس، ستيفاني وليامز، ممثلة خاصة بالإنابة، ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك إلى حين تعيين ممثل جديد.

ومن المقرر أن تركز جنوب أفريقيا خلال شهر ديسمبر الحالي، على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والتشديد على أهمية اتباع نهج استباقي في صون السلام والأمن الدوليين، لا سيما في شكل توجيه مزيد الاهتمام إلى آليات الدبلوماسية «الوقائية»، حسبما صرح جيري ماتغيلا.