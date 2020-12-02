وليامز: 20 ألف مقاتل أجنبي ومرتزق موجودون في ليبيا الآن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 06:08 مساء
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي، تونس، 8 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن ليبيا تضم حاليا عشر قواعد عسكرية -في جميع أنحاء البلاد وليس في منطقة بعينها- تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية، مضيفة أن الأراضي الليبية تضم حاليا 20 ألفا من القوات الأجنبية أو المرتزقة، «وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية».

 وأضافت وليامز، اليوم في الكلمة الافتتاحية لها في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي: «قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منازلكم. وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة»، قائلة: «هم من يتسببون في تدفق السلاح إلى بلادكم، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة».

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وتابعت أن وجود الأجانب في ليبيا ليس «لمصلحتكم، بل هم في ليبيا لمصلحتهم»، قائلة باللغة العربية: «ديروا بالكم».

وأكدت أن هناك الآن أزمة خطيرة في ما يتعلق بالوجود الأجنبي في بلدكم، مضيفة أن «الوقت ليس في صالحكم».

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