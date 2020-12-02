العاملون في محطة كهرباء أوباري يهددون بالإضراب «احتجاجا على إيقاف الإعاشة»

العاملون في محطة كهرباء أوباري خلال وقفة احتجاجية، 2 ديسمبر 2020، (بوابة الوسط)

هدد العاملون بمحطة كهرباء أوباري الغازية بالتوقف عن العمل؛ «احتجاجًا على إيقاف الإعاشة، وإغلاق المطعم الخاص بهم».

وقالوا، في بيان اليوم الأربعاء، إن المحطة خارج المدينة، وتقع في منطقة صحراوية، وهذا الإجراء سيؤثر على سير العمل بها، ولا يمكن لهم الاستمرار في العمل خلال هذه الظروف.

وطالب العاملون بتشكيل لجنة من إدارة المحطة لمعالجة مشكلاتها، إلى جانب صرف مستحقاتهم، وتوفير وسائل نقل، وتحسين الإعاشة والطعام المقدم لهم.

كما لفت المحتجون إلى الظروف «القاسية» التي يعانونها، مثل ارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء، حتى يتمكنوا من الوصول إلى المحطة، إضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وسوء الخدمات.

في حين أوضح مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الشركة التي تقدم خدمات الإعاشة توقفت عن أداء عملها لعدم تسديد مستحقاتها من طرف الشركة العامة للكهرباء.