توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها زليتن وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 12:01 مساء
قسم عزل لمصابي كورونا بمركز زليتن الطبي، (أرشيفية: صحة الوفاق)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 670 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، منها 444 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت زليتن ثانيا بـ44 حالة، ثم بنغازي بـ22 حالة، و21 حالة في جنزور، و19 حالة في كل من الزاوية الغرب والخمس، و14 حالة في كل من صرمان وبني وليد، و13 حالة في قصر الأخيار، و12 حالة في الماية، وعشر حالات في زوارة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

إضافة إلى ست حالات في صبراتة، وخمس حالات في العجيلات، وأربع حالات في كل من باطن الجبل والزنتان وقصر بن غشير، وثلاث حالات في كل من الرحيبات ورقدالين، وحالتين في كل من سوق الخميس امسيحل وسواني بن آدم، وحالة واحدة في كل من درج ومسلاتة والزاوية الجنوب وطبرق والرجبان.

وتماثل للشفاء 503 مصابين، بينهم 347 حالة في طرابلس، وثماني حالات في قصر بن غشير، وخمس حالات في الحوامد، وثلاث حالات في الكفرة، وتسع حالات في قصر الأخيار، وأربع حالات في صرمان، و17 حالة في غدامس، و15 حالة في الزنتان، و23 حالة في زوارة، و64 حالة في زليتن، وثماني حالات في صبراتة، في حين توفي أربعة مصابين، بينهم حالة في كل من طرابلس والقرة بوللي وحالتان في قصر بن غشير.

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