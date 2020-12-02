«مكافحة الأمراض»: 670 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 حالات وفاة

أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 503 مصابين، في حين توفي أربعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 4848 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 2068 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 102 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1780 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 182 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق ثلاث عينات، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة عينتان.

إضافة إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 308 عينات، ومختبر بلدية سوق الجمعة 184 عينة، والمختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد 34 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 90 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة ثلاث عينات، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 92 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 84 ألفا و87 حالة، منها 28 ألفا و175 نشطة، و54 ألفا و712 متعافى، في حين توفي 1200 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.