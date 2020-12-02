مصراتة تسجل 39 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة

مقر مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس بالبلدية أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 49 مصابًا، في حين توفي مصاب آخر، حسب تحديث الوضع الوبائي داخل مصراتة، المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة 7320 حالة، بينها 1340 حالة نشطة، و5739 متعافى، فيما توفي 241 آخرون.

وسجلت ليبيا 608 إصابات جديدة بالوباء، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليوم الإثنين الماضي، منها 37 حالة في مصراتة.