السني: نجاح وقف إطلاق النار في ليبيا مرتبط بوجود ضمانات دولية ومراقبة الخروقات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 08:23 صباحا
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، (أرشيفية: صفحة بعثة ليبيا لدى المنظمة الأممية)

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إن نجاح وقف إطلاق النار مرتبط بوجود ضمانات دولية فعلية، ومراقبة لأي خروقات.

جاء ذلك في حديثه إلى مندوبي الاتحاد الأوروبي، خلال لقاء عبر وسائل الاتصال المغلقة، حسب ما جاء على صفحة بعثة ليبيا بالمنظمة الأممية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقدم السني ملخصا لآخر التطورات في ليبيا، وبالأخص نتائج لقاءات اللجنة العسكرية المشتركة والحوارات السياسية المختلفة، مشيرا إلى سعي حكومة الوفاق لإنجاح كل الحوارات الجارية بعيدا عن التدخلات والإملاءات الخارجية.

السني ينتقد «تنافس» الدول الأوروبية في الأزمة الليبية
ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه الحوارات، وتوحيد جهودها «بعيدا عن التنافس السلبي والهدّام الذي كان واضحا منذ سنوات وبالأخص في فترة حرب العاصمة، محملا الاتحاد الأوروبي «جزءا كبيرا ومسؤولية أخلاقية تجاه ما آلت إليه الأمور بسبب صمتهم تجاه المعرقلين للاتفاق السياسي، والانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي اقترفت».

وتطرق السني إلى عملية «إيريني»، قائلا إنها «لا توفر مراقبة جدية» لتدفق السلاح و«المرتزقة» برا وجوا، وتحتاج أن تكون «أكثر شمولية وبتنسيق مباشر» مع حكومة الوفاق.

وفي الختام أكد السني أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي، وبإشراف الأمم المتحدة، في دعم إرادة الليبيين لإجراء الانتخابات العامة التي حددت في 24 ديسمبر العام المقبل، لتكون بداية المراحل الانتقالية والأجسام السياسية المتراكمة في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شكشك يكشف نتائج الاجتماع الطارئ لبحث تداعيات تجميد الإيرادات النفطية
ليبيا
بايدن يختار في فريقه شخصية أثارت الجدل بمراسلة «تجبر ليبيا دفع تكلفة قصفها»
ليبيا
بن سليم لـ«بوابة الوسط»: كشاف ومرشدات ليبيا يعتلون المناصب القيادية العربية ...
رياضة محلية
عملة «بيتكوين» ترتفع إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
صنع الله يشن هجوما حادا على محافظ «المركزي» ويتهمه بصرف عائدات النفط ...
ليبيا
مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز ...
ليبيا
اختفاء مسلّة معدنية غامضة في الصحراء الأميركية
منوعات
جريدة «الوسط»: التوافقات تواجه عقدة آليات الترشح للسلطة الجديدة
ليبيا
حرب بيانات وتبادل اتهامات بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط
ليبيا
بنتاغون: نحو 10 آلاف مقاتل أجنبي انخرطوا في الصراع الليبي حتى نهاية سبتمبر
ليبيا
النجار: الوضع الوبائي يتفاقم وقد نلجأ للإغلاق العام
ليبيا
الإمارات توقف إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة بينها ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تتغلب على انخفاض معدلات الطاقة شتاء؟