مجلس جامعة بني وليد يبحث تحديد وآلية انطلاق العام الدراسي 2021

أقيم بمسرح كلية الهندسة بجامعة بني وليد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرابع لسنة 2020 برئاسة رئيس الجامعة وبحضور عمداء وإدارات الكليات بالجامعة.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار، إلى «بوابة الوسط»، إٔن الحضور ناقشوا تحديد موعد للدراسة والامتحانات وآلية انطلاق العام الدراسي القادم 2021، والإجراءات الإدارية المتعلقة بالتعيينات والتسويات والترقيات للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
وذكر الشقار، إٔن المجتمعين تطرقوا إلى أهم الصعوبات التي تواجه الهيئات الدراسية واحتياجات الكليات التابعة للجامعة من تجهيزات ومعدات وصيانة وآلية توزيعها وفقا للضوابط مثل توزيع «القرطاسية ومستلزماتها والأثاث المكتبي والمقاعد واجهزة الحاسوب والمعامل».