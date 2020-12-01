مجلس جامعة بني وليد يبحث تحديد وآلية انطلاق العام الدراسي 2021

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 09:16 مساء
الاجتماع الرابع لسنة 2020 بجامعة بني وليد, 1 ديسمبر 2020. (بوابة الوسط)

أقيم بمسرح كلية الهندسة بجامعة بني وليد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرابع لسنة 2020 برئاسة رئيس الجامعة وبحضور عمداء وإدارات الكليات بالجامعة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار، إلى «بوابة الوسط»، إٔن الحضور ناقشوا تحديد موعد للدراسة والامتحانات وآلية انطلاق العام الدراسي القادم 2021، والإجراءات الإدارية المتعلقة بالتعيينات والتسويات والترقيات للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وذكر الشقار، إٔن المجتمعين تطرقوا إلى أهم الصعوبات التي تواجه الهيئات الدراسية واحتياجات الكليات التابعة للجامعة من تجهيزات ومعدات وصيانة وآلية توزيعها وفقا للضوابط مثل توزيع «القرطاسية ومستلزماتها والأثاث المكتبي والمقاعد واجهزة الحاسوب والمعامل».

الاجتماع الرابع لسنة 2020 بجامعة بني وليد, 1 ديسمبر 2020. (بوابة الوسط)
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