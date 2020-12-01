وقفة احتجاجية لموظفي الشركة العامة للكهرباء بسرت للمطالبة بمستحقاتهم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 08:40 مساء
أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سرت (أرشيفية: الإنترنت).

نظم موظفو الشركة العامة للكهرباء بمنطقة سرت، وقفة احتجاجية اليوم، أمام مقر الشركة، للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المتأخرة.

وشارك في الوقفة، جميع موظفي الشركة والمهندسين ومسؤولي الدوائر والإدارات والمكاتب والأقسام.

وقال مراسل «بوابة الوسط» إن المشاركين بالوقفة الاحتجاجية رفعوا لافتات وشعارات تنديد بتأخر مستحقاتهم، كما تلوا بيانا، طالبوا فيه الشركة العامة للكهرباء، ومديرها العام ومجلس إدارتها، بضرورة صرف مستحقاتهم المتوقفة وعلاوتهم والعمل الإضافي المتوقفة من شهر مايو العام 2019.

كما طالبوا بالعلاوات والترقيات الوظيفية، وتوفير وسائل مواصلات للإدارات بالشركة.

 فيما استنكروا ما اعتبروه تهميشا، ودعوا المدير العام للشركة العامة للكهرباء ومجلس إدارتها لزيارة سرت، والوقوف عن كثب على ظروف الموظفين ومعاناة الشركة بسرت ودعمها.

كما طالبوا بالتأمين الصحي وتوفير احتياجات الدوائر والإدارات بالشركة من إمكانات ومعدات، للقيام بإصلاح الشبكة الكهربائية المتهالكة، جراء الحروب والسرقة والنهب.

فيما هددوا حال عدم تحقق هذه المطالب بالدخول في اعتصام مفتوح.

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