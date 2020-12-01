بلدية نسمة: سحب عينات من المشتبه في إصابتهم بـ«كورونا» ومخالطيهم غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 12:08 مساء
سحب عينة للكشف عن فيروس كورونا، (اأرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية نسمة إن فريق الرصد والتقصي التابع لها سيبدأ غدا الأربعاء سحب العينات من الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ومخالطيهم.

وأشارت إلى أن الأمر يأتي في إطار سحب العينات بشكل دوري يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم لثلاثاء.

ولفت البيان إلى بدء العمل في الحادية عشر صباحا بالمراكز الصحية، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفق النظم المعمولة في تلك المراكز.

يذكر أن ليبيا سجلت 608 إصابات جديدة بالوباء حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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