أحوال الطقس اليوم: استمرار سقوط الأمطار على مناطق بالشمال

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق الشمال، خصوصا الساحلية، بينما يبقى الطقس مستقرا على باقي المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و23 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض المناطق، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح الغد، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

تكاثر السحب من حين لآخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة، السرعة تنشط أحيانا اليوم، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.