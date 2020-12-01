وزير المالية المفوض يستلم الحساب الختامي لسنة 2009

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 01:27 صباحا
وزير المالية فرج بومطاري يتسلم الحساب الختامي لسنة 2009. (وزارة المالية)

قالت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق إن وزير المالية فرج بومطاري تسلم الحساب الختامي لسنة 2009 الإثنين ضمن خطة وزارة المالية في الإسراع بأقفال الحسابات الختامية المتأخرة للدولة.

وأفادت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأن الفريق المكلف ببرنامج إقفال الحسابات الختامية يواصل جهوده لأقفال باقي السنوات المالية المتأخرة للدولة.

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وتبنت وزارة المالية مشروع إقفال الحسابات الختامية ضمن مشروع إصلاح المالية العامة، وتقول الوزارة إن خطوات في هيكلة العمل المالي وبناء القدرات البشرية المتخصصة ستلحقة وصولاً لحساب الخزانة الموحد .  

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