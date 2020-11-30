القبض على ليبيين اثنين بتهمة خطف امرأة في مالطا

جريمة خطف (صورة تعبيرية: الإنترنت).

ألقت الشرطة المالطية القبض على ثلاثة أشخاص، رجلين ليبيين وامرأة مالطية، بدعوى خطف امرأة لبنانية وطلب فدية من ذويها لإطلاقها.

وقالت الشرطة، إنه تم العثور على الضحية في غضون ساعات قليلة داخل شقة في بوجبة، وفق ما نشره موقع «نيوز بوك» المالطي.

طلب فدية

وبحسب رواية الموقع نفسه، قدم نجل الضحية محضرًا للشرطة يوم السبت نحو الساعة 7 مساءً يقول فيه إن رجلاً ليبيًّا اتصل به وطلب فدية إذا أراد رؤية والدته مرة أخرى. وفي أعقاب عملية حساسة قادتها وحدة الجرائم الكبرى بالشرطة وشرطة منطقة مسيدا ووحدة التدخل السريع، عُثر على المرأة اللبنانية البالغة من العمر 50 عامًا، التي خُطفت من منزلها في مسيدا، داخل شقة في بوجبة.

ولاحقًا، اعتقل ضباط من وحدة التدخل السريع مواطنين ليبيين في سليمة، كما عثر ضباط من وحدة الجرائم الكبرى بالشرطة على المرأة التي تحتجزها المرأة المالطية في شقة بطريق برنابا في بوجبة. ونُقل المتهمون الثلاثة إلى سجن الشرطة في فلوريانا.

وفُتح تحقيق قضائي في القضية، ومن المقرر أن يمثل الأفراد الثلاثة أمام القضاء في وقت لاحق من اليوم الإثنين. وسيتهم مفتشو الشرطة الثلاثة بالخطف والاعتقال غير القانوني والتسبب في الترهيب باستخدام العنف وتهم أخرى، وفق الموقع المالطي.