القبض على ليبيين اثنين بتهمة خطف امرأة في مالطا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 05:27 مساء
جريمة خطف (صورة تعبيرية: الإنترنت).

ألقت الشرطة المالطية القبض على ثلاثة أشخاص، رجلين ليبيين وامرأة مالطية، بدعوى خطف امرأة لبنانية وطلب فدية من ذويها لإطلاقها.

وقالت الشرطة، إنه تم العثور على الضحية في غضون ساعات قليلة داخل شقة في بوجبة، وفق ما نشره موقع «نيوز بوك» المالطي.

طلب فدية
وبحسب رواية الموقع نفسه، قدم نجل الضحية محضرًا للشرطة يوم السبت نحو الساعة 7 مساءً يقول فيه إن رجلاً ليبيًّا اتصل به وطلب فدية إذا أراد رؤية والدته مرة أخرى. وفي أعقاب عملية حساسة قادتها وحدة الجرائم الكبرى بالشرطة وشرطة منطقة مسيدا ووحدة التدخل السريع، عُثر على المرأة اللبنانية البالغة من العمر 50 عامًا، التي خُطفت من منزلها في مسيدا، داخل شقة في بوجبة.

ولاحقًا، اعتقل ضباط من وحدة التدخل السريع مواطنين ليبيين في سليمة، كما عثر ضباط من وحدة الجرائم الكبرى بالشرطة على المرأة التي تحتجزها المرأة المالطية في شقة بطريق برنابا في بوجبة. ونُقل المتهمون الثلاثة إلى سجن الشرطة في فلوريانا.

وفُتح تحقيق قضائي في القضية، ومن المقرر أن يمثل الأفراد الثلاثة أمام القضاء في وقت لاحق من اليوم الإثنين. وسيتهم مفتشو الشرطة الثلاثة بالخطف والاعتقال غير القانوني والتسبب في الترهيب باستخدام العنف وتهم أخرى، وفق الموقع المالطي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العالم النووي الإيراني المغتال محسن فخري زاده.. معلومات شحيحة ودور مهم
دولى
فاوتشي يحذر الأميركيين من «طفرة كبيرة» في عدد المصابين بـ«كورونا»
دولى
البعثة الأوروبية تحتفي بـ3 شابات ليبيات اخترعن تطبيقا يساعد الأطفال على التعلم ...
ليبيا
صورة لذبح طفل تصنع أزمة بين أستراليا والصين
دولى
طقس سيدني يشهد «ليلة تاريخية»
علوم وتكنولوجيا
داودن يطالب «نتفليكس» بتأكيد الطابع الخيالي لمسلسل عن العائلة الملكية
ثقافة وفن
إدارة ترامب تخوض اليوم آخر معاركها في المحكمة الأميركية العليا
دولى
كيف ستنتقم إيران لمقتل كبير علمائها في المجال النووي؟ مستشار للمرشد يجيب
دولى
النصر يصعب المهمة على نفسه في دوري الأبطال
رياضة محلية
كيف استعد مطار فرانكفورت لتحدي نقل ملايين من لقاحات «كوفيد-19» حول العالم؟
دولى
مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز ...
ليبيا
اتهام طبيب مارادونا بالقتل غير المتعمد بعد 4 أيام من وفاة أسطورة كرة القدم ...
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين المقاومة لجسم مثالي