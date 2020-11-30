السراج يبحث مع مسؤولي «إيني» إمكانية دعم قطاع الكهرباء في ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في اجتماعه مع وفد «إيني» الإيطالية، طرابلس، 30 نوفمبر 2020 (المجلس الرئاسي).

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الإثنين، مع وفد من مسؤولي شركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز، إمكانية فتح آفاق جديدة للاستثمار للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الليبي، إضافة إلى بحث الخطوات المتخذة لاستحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة، ومناقشة ما اتفق بشأنه في اجتماعات سابقة من إمكانية دعم شركة «إيني» لقطاع الكهرباء في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع شهدته العاصمة طرابلس، في إطار الشراكة بمجال النفط والغاز، ومتابعة مشاريع الشركة في ليبيا، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بموقع «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع كل من المدير التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، ومدير عام «إيني» للموارد الطبيعية إليساندرو بوليتي، ومدير العلاقات لابو بيستلي، وحضر عن الجانب الليبي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

