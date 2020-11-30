بدء الاجتماع التنسيقي بين أعضاء مجلسي النواب والدولة «13+13» في طنجة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 02:43 مساء
صورة مقتطعة من فيديو لعدد من المشاركين في الاجتماع التنسيقي بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في طنجة، 30 نوفمبر 2020، (صفحة النواب المجتمعين في طرابلس على فيسبوك)

انطلق الاجتماع التنسيقي بين أعضاء مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة «13+13» في مدينة طنجة المغربية.

ويضم الاجتماع المشاركين في الحوار السياسي، وذلك برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

صورة مقتطعة من فيديو لعدد من المشاركين في الاجتماع التنسيقي بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في طنجة
صورة مقتطعة من فيديو لعدد من المشاركين في الاجتماع التنسيقي بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في طنجة
صورة مقتطعة من فيديو لعدد من المشاركين في الاجتماع التنسيقي بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في طنجة
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