تشغيل معمل تصريف المياه في حقل مسلة

معمل تصريف المياه في حقل مسلة، 30 نوفمبر 2020، (أجوكو)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» تشغيل معمل تصريف المياه في حقل مسلة النفطي.

وبدأ تشغيل المعمل يوم الجمعة الماضي، بعد ثلاثة أيام من إجراء تجارب تشغيل أولية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن تشغيل معمل تصريف المياه سيكون له أثر إيجابي في الحد من التلوث البيئي.

يذكر أن الإنتاج من حقل مسلة النفطي استؤنف في 25 سبتمبر الماضي، بعدما ظل متوقفا منذ إغلاقات المنشآت النفطية في 19 يناير من العام الجاري.

وكشفت الشركة، في حينها، أن العاملين بالحقل تمكنوا من إعادة تشغيله في زمن قياسي لم يتجاوز ست ساعات.

أحد العاملين في حقل مسلة خلال تفقد المعمل

عدد من العاملين في إدارة الصيانة بالحقل