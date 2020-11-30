«القيادة العامة» تنشر صور هويتين لـ«إرهابيين» من «خلية أوباري»

الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

نشر الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، صور هويتين لـ«إرهابيين» ضمن مجموعة قال إنها تتبع تنظيم «القاعدة»، ضبط عناصرها في مدينة أوباري.

وقال المسماري إن القيادة العامة ستنشر تباعا صورا ومقاطع فيديو لعملية القبض على تلك المجموعة، والتي نفذتها قوات العمليات الخاصة «لواء طارق بن زياد والكتيبة 116»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

يذكر أن المسماري أعلن تنفيذ تلك العملية، فجر السبت الماضي، في منطقتي التراقين والشارب بأوباري، كاشفا عن اعتقال سبعة «إرهابيين» ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموالًا إلى جناح التنظيم هناك، وكذلك عمر واشي.

ووفق المسماري، صادرت قوات القيادة العامة، كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة.

هوية أحد المنتمين للمجموعة المقبوض عليها في أوباري

هوية أحد المنتمين للمجموعة المقبوض عليها في أوباري

صورة لإحدى الهويتين

أسلحة وذخائر مضبوطة مع المجموعة

أسلحة وذخائر مضبوطة مع المجموعة

أسلحة وذخائر مضبوطة مع المجموعة