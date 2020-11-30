«القيادة العامة» تنشر صور هويتين لـ«إرهابيين» من «خلية أوباري»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 10:59 صباحا
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

نشر الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، صور هويتين لـ«إرهابيين» ضمن مجموعة قال إنها تتبع تنظيم «القاعدة»، ضبط عناصرها في مدينة أوباري.

وقال المسماري إن القيادة العامة ستنشر تباعا صورا ومقاطع فيديو لعملية القبض على تلك المجموعة، والتي نفذتها قوات العمليات الخاصة «لواء طارق بن زياد والكتيبة 116»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

يذكر أن المسماري أعلن تنفيذ تلك العملية، فجر السبت الماضي، في منطقتي التراقين والشارب بأوباري، كاشفا عن اعتقال سبعة «إرهابيين» ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموالًا إلى جناح التنظيم هناك، وكذلك عمر واشي.

ووفق المسماري، صادرت قوات القيادة العامة، كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة.

هوية أحد المنتمين للمجموعة المقبوض عليها في أوباري
هوية أحد المنتمين للمجموعة المقبوض عليها في أوباري
صورة لإحدى الهويتين
أسلحة وذخائر مضبوطة مع المجموعة
أسلحة وذخائر مضبوطة مع المجموعة
أسلحة وذخائر مضبوطة مع المجموعة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف ستنتقم إيران لمقتل كبير علمائها في المجال النووي؟ مستشار للمرشد يجيب
دولى
النصر يصعب المهمة على نفسه في دوري الأبطال
رياضة محلية
كيف استعد مطار فرانكفورت لتحدي نقل ملايين من لقاحات «كوفيد-19» حول العالم؟
دولى
اتهام طبيب مارادونا بالقتل غير المتعمد بعد 4 أيام من وفاة أسطورة كرة القدم ...
رياضة عالمية
إيران تبحث طبيعة الرد على اغتيال عالمها النووي وسط انطلاق مراسم دفنه
دولى
متظاهرو «ثورة الفاصولياء» يطالبون بتنحي الرئيس في غواتيمالا
دولى
1157 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا.. و13 حالة وفاة
ليبيا
تايسون يحصد 10 ملايين دولار من نزاله الأول بعد 15 عاما
رياضة عالمية
كندا تمنع تصدير أدوية مستخدمة في علاج «كورونا» إلى الولايات المتحدة
دولى
البحرية الأميركية توضح أسباب إعادة حاملة الطائرات «نيميتز» إلى الخليج.. وتنفي ...
دولى
جريدة «الوسط»: التوافقات تواجه عقدة آليات الترشح للسلطة الجديدة
ليبيا
حرب بيانات وتبادل اتهامات بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية»: واحد من كل 7 ليبيين يحتاجون إلى رعاية صحية نفسية