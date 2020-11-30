تطعيم أكثر من 12 ألف مواطن ضد الإنفلونزا الموسمية في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 10:11 صباحا
مواطن من شحات يتلقى تطعيم الإنفلونزا الموسمية، 17 نوفمبر 2020. (المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية في بلدية شحات)

أعلن مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية في سرت محمد إدريس تطعيم 12 ألفا و673 مواطنا ومواطنة ضد الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح أن حملة التطعيم نظمت خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر الجاري، واستهدفت النساء الحوامل وكبار السن ومقدمي الخدمة الصحية والأمراض المزمنة وفئات أخرى، حسب بيان نقلته البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وفي سياق متصل، توجه إدريس بالشكر إلى العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية المشاركة في الحملة بالرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية على جهودهم.

يذكر أن خبراء صحيين أوصوا بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية كإجراء وقائي خلال تلك الفترة، بالتزامن مع تعرض الكثير من دول العالم إلى موجة ثانية من وباء فيروس «كورونا المستجد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النصر يصعب المهمة على نفسه في دوري الأبطال
رياضة محلية
كيف استعد مطار فرانكفورت لتحدي نقل ملايين من لقاحات «كوفيد-19» حول العالم؟
دولى
اتهام طبيب مارادونا بالقتل غير المتعمد بعد 4 أيام من وفاة أسطورة كرة القدم ...
رياضة عالمية
إيران تبحث طبيعة الرد على اغتيال عالمها النووي وسط انطلاق مراسم دفنه
دولى
متظاهرو «ثورة الفاصولياء» يطالبون بتنحي الرئيس في غواتيمالا
دولى
1157 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا.. و13 حالة وفاة
ليبيا
تايسون يحصد 10 ملايين دولار من نزاله الأول بعد 15 عاما
رياضة عالمية
كندا تمنع تصدير أدوية مستخدمة في علاج «كورونا» إلى الولايات المتحدة
دولى
البحرية الأميركية توضح أسباب إعادة حاملة الطائرات «نيميتز» إلى الخليج.. وتنفي ...
دولى
جريدة «الوسط»: التوافقات تواجه عقدة آليات الترشح للسلطة الجديدة
ليبيا
حرب بيانات وتبادل اتهامات بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط
ليبيا
رحيل «سفير» الطفولة و«ديزني» ليبيا الفنان عبدالله كريستا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز الانقسام بين الأعضاء الـ75