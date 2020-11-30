بالصور: حملة تفتيشية على مطاعم طرابلس

أحد مفتشي مركز الرقابة على الأغذية خلال تسجيل ملاحظات على مطعم في طرابلس، 29 نوفمبر 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

شن مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس حملة تفتيشية على عدة مطاعم بالعاصمة، رفقة عناصر الحرس البلدي.

واستهدفت الحملة التأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في تلك المطاعم، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وسجل المفتشون عدة ملاحظات منها غياب النظافة العامة، كما أن الإضاءة والتهوية فيها سيئة، إضافة إلى تردي حالة الأرضيات، في حين توافرت شهادات صحية لبعض العاملين، كما أن الزي والنظافة الشخصية بحالة جيدة، وقد اتخذ الحرس البلدي إجراءاته الضبطية حيال المخالفات.

أدوات مستخدمة في أحد مطاعم العاصمة

إحدى الماكينات في المطعم

لحوم بيضاء بالمطعم