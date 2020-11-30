الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى تؤجل حصر سلاح المواطنين إلى ما بعد ضبط المطلوبين جنائيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 01:23 صباحا
الفريق عبد الرازق الناظوري (أرشيفية: فيسبوك).

قررت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، في اجتماع عقدته الأحد، بالرجمة، برئاسة رئيس الأركان لقوات القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري «تأجيل حصر سلاح المواطنين إلى ما بعد مرحلة ضبط المطلوبين جنائيا».

كما أكدت الغرفة التي يترأسها الناظوري، اتخاذها حزمة قرارات وتوجيهات أخرى، منها: «التأكيد على أن دور الغرفة الامنية والقوات المسلحة يكمن في مساندة الاجهزة الامنية للقيام بواجباتها على أكمل وجه، وتكليف الأجهزة الرقابية في المؤسسة العسكرية والأمنية لمتابعة عمل الدوريات أثناء القيام بأعمالها ومعاقبة كل من تثبت إدانته في الاخلال بالضبط والربط وفي سوء التعامل مع الجمهور»، وفق بيان نشرته صفحة «المركز الإعلامي رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية» بموقع «فيسبوك».

دوريات أمنية بكل مناطق بنغازي
وشملت القرارات: «التأكيد على تواجد الدوريات في كل مناطق مدينة بنغازي بحيث لا يقتصر وجود الدوريات في الشوارع الرئيسية ووسط المدينة فقط، والتأكيد على كل روساء الاجهزة الامنية والوحدات العسكرية العمل على جمع كل المركبات التابعة لهم والإشراف على إزالة التعتيم على نوافذ السيارت العسكرية والشرطية، وتحريك الدعوة الجنائية وإصدار أوامر ضبط وإحضار في حق كل من يقوم بتهديد المواطنين أو الإساءة إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وقال البيان إن تلك القرارات «من شأنها الرفع من المستوى الأمني وبث الطمانينة في قلوب المواطنين».

حضر اجتماع الغرفة كل من: مدير أمن بنغازي، وآمر مكتب تحري الشرطة العسكرية بنغازي، ومدير فرع الأمن الداخلي بنغازي، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، ومدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي، وآمر سرية الشرطة العسكرية بنغازي، ورئيس قسم النجدة بنغازي، ومدير جهاز مكافحة الظواهر السلبية، ورئيس فرع الحرس البلدي بنغازي.

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