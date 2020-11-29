تعهدات تونسية بإبقاء الحدود مفتوحة مع ليبيا «مهما كانت الظروف»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 29 نوفمبر 2020, 11:41 مساء
معبر رأس اجدير على الحدود الليبية التونسية (أرشيفية: الإنترنت).

تعهد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بإبقاء الحدود مع ليبيا مفتوحة مهما كانت الظروف وذلك خلال جلسة برلمانية اليوم الأحد.

وقال المشيشي خلال جلسة برلمانية بتونس لمناقشة مشروع قانون ميزانية الدولة لـ2021 إن بلاده متمسكة بهذا القرار لأن «مصير تونس وليبيا والجزائر هو مصير مشترك» وهي تصريحات نقلتها قناة «نسمة» التونسية.

وأفضى بروتوكول صحي مشترك وقعته ليبيا مع تونس قبل أكثر من أسبوعين إلى فتح الحدود البرية والجوية بين البلدين، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وفي تصريح سابق اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق أن قرار إعادة فتح الحدود بين تونس وليبيا «داعم للتعاون الاقتصادي بين البلدين الذي عرف ركودا بسبب جائحة كورونا»، وأضاف: «هناك ارتياح كبير للفاعلين الاقتصاديين الليبيين لهذه الخطوة.. لا يوجد أقرب من تونس في العلاقة الاقتصادية ونرجو تسهيل الإجراءات للتونسيين والليبيين».

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