عمداء 9 بلديات بالجنوب يطالبون بتخصيص ميزانيات طوارئ لمعالجة المختنقات

جانب من لقاء معيتيق مع عمداء بلديات الجنوب، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠. (صفحة معيتيق على فيسبوك)

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم، مع عمداء 9 بلديات بالجنوب، عبر تطبيق زوم، لبحث المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، إذ طالب عمداء البلديات بتخصيص ميزانيات طوارئ لمعالجة المختنقات من ميزانية الطوارئ.

وقال معيتيق، خلال منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاجتماع ضم عمداء بلديات كل من «سبها، وبنت بيه، وبراك الشاطئ، وأوباري، والشويرف، والبوانيس، والغريفة، ووادي عتبة، والشرقية».

معيتيق يبحث مع المجلس البلدي الزاوية مشاكل وصعوبات تقديم الخدمات للمواطنين

وطالب العمداء بضرورة تفعيل قرار إنشاء مكتب مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، واستكمال محطة أوباري الغازية، ودعم مشروع خط أوباري والفجيج ومحطة سبها الشمالية، وتحديد احتياجات منطقة فزان من الميزانية المخصصة لتنمية وتطوير الجنوب، وإعادة تبويبها والاستفادة منها لتنفيذ مشاريع الطرق التي تربط مناطق الجنوب، وتجهيز المطارات الواقعة في بلديات فزان والعمل على استئناف رحلات الطيران الداخلية والخارجية.

فيما أكد معيتيق، ضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تعوق تقديم الخدمات لبلديات الجنوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من لقاء معيتيق مع عمداء بلديات الجنوب، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠. (صفحة معيتيق على فيسبوك)

جانب من لقاء معيتيق مع عمداء بلديات الجنوب، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠. (صفحة معيتيق على فيسبوك)

جانب من لقاء معيتيق مع عمداء بلديات الجنوب، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠. (صفحة معيتيق على فيسبوك)