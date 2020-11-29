توجيهات أمنية بحصر المطلوبين للنيابة العامة في بلدية الأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 نوفمبر 2020, 08:11 مساء
جانب من زيارة مدير أمن غريان العميد عمر حسين الخذراوي لبلدية الأصابعة، 29 نوفمبر 2020 (داخلية الوفاق).

بحث مدير أمن غريان، العميد عمر حسين الخذراوي، مع عميد بلدية الأصابعة سعد الشرتاع، الوضع الأمني بالمدينة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للخذراوي لمدينة الأصابعة، رافقه فيها مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة وعدد من الضباط بالمديرية، وكان في استقباله مساعد الشؤون الأمنية الأصابعة، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على موقع «فيسبوك».

وبحسب البيان نفسه، تفقد مدير الأمن سير العمل بمراكز شرطة الأصابعة، والقدس، والضوة، وكذلك «للوقوف على احتياجات هذه المراكز وما تحتاجه من صيانة عاجلة لإنجاح العمل بها»، كما شملت الجولة الميدانية مكتب وحدة شرطة النجدة بالمدينة، والتنسيق مع وحدة البحث الجنائي بشأن «حصر المطلوبين للنيابة العامة بالمدينة والتواصل مع قسم البحث الجنائي بالمديرية لضبطهم».

وطالب مدير الأمن قسم الخدمات والمخازن بـ«ضرورة توفير المطلوب من احتياجات من شأنها أن تسهل العمل».

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