ورشة تدريبية في بنغازي لتسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 نوفمبر 2020, 03:06 مساء
جانب من الورشة التدريبية الخاصة بتسهيل وصول ذوي الإعاقة في بنغازي لمراكز الاقتراع. (مفوضية الانتخابات)

انطلقت في مدينة بنغازي اليوم، الأحد، ورشة تدريبية حول «التصميم الشامل والوصول الميسر لمراكز الاقتراع المهيأة» بإشراف وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية «IFES».

وعقدت الورشة في مقر مكتب الإدارة الانتخابية ببنغازي، واستهدفت مهندسي مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابعة لوزارة التعليم، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، حسب مفوضية الانتخابات. 

واستعرضت الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، المعايير المحلية والدولية الكفيلة بتهيئة مراكز الاقتراع بما يتماشى وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صناديق الاقتراع بسهولة ويسر.

وقالت مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ماجدة الكاتب إن الورشة «تأتي استكمالا للبرنامج التدريبي الذي نظمته المفوضية بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، حول التصميم المعماري سهل الوصول والهادف إلى تصميم محطات اقتراع في المدارس تعزز وصول ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية».

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